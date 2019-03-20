لافروف يتهم الولايات المتحدة بإطلاق سباق تسلح جديد‎

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنّ انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، قد يتسبب في سباق تسلح واسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه.

وفي كلمته في مؤتمر نزع السلاح بجنيف، الأربعاء، أضاف لافروف: ”سباق التسلح الجديد لن يترك للعديد من الدول خيارًا لحماية أمنها القومي سوى إنتاج أسلحة نووية وصواريخ“.

وأوضح أنّ العديد من الدول أصبحت تمتلك العلم والتكنولوجيا اللازمة لصناعة هذه الأسلحة.

ودعا لافروف الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى الاستمرار في الجهود المشتركة المتعلقة بالحد من التسلح.

وأشار إلى اتهام مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أيلام بوبليت، في كلمتها بالمؤتمر، الثلاثاء، روسيا بتهديد أسس الأمن الأوروبي عبر احتلالها دولًا مجاورة، مؤكدًا أن اتهامات بوبليت ليس لها أساس من الصحة.

ومطلع شباط/ فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، متهمًا روسيا بانتهاكها، وهو ما نفته موسكو.