مصرع شخصين وإصابة المئات باحتفالات الربيع في إيران

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 615 آخرين بجروح، الثلاثاء، خلال احتفالات ”أربعاء سوري“ التي تقام سنويا في إيران بآخر يوم أربعاء بحسب التقويم الهجري الشمسي، ابتهاجا بحلول الربيع.

وذكرت هيئة الطوارئ الإيرانية، أن من بين المصابين 524 رجلا، و91 سيّدة، نقلوا إلى المستشفيات.

يذكر أن احتفالات العام الماضي خلّفت 4 قتلى و4 آلاف و779 مصابًا.

واحتفالات ”أربعاء سوري“ مهرجان تقليدي، يقام في آخر يوم أربعاء قبل عيد النوروز (الربيع) الذي يصادف 21 مارس/ آذار من كل عام (ميلادي)، وهو تاريخ بدء العام الجديد في إيران بحسب التقويم الفارسي.

وفي كل عام يلقى العديد من الأشخاص مصرعهم في احتفالات ”أربعاء سوري“، التي يشارك فيها الأطفال والشبان، ويشعلون النار ثم يقفزون فوقها.