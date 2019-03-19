السيول تداهم قرى إيرانية.. والسلطات تخلي بعض السكان (صور وفيديو)

داهمت مياه السيول عددًا من القرى في محافظتي ”غلسان“ و“مازندران“ شمال إيران، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على المحافظتين.

وقالت هيئة ”الأنواء الجوية“ بمحافظة مازندران، في بيان، إن ”المحافظة شهدت هطول أمطار غزيرة لم تشهدها على مدار السنوات الـ 15 الماضية“، مضيفة أن ”مدن ساري وبندر أمير آباد، ودشت ناز، وكياسر، تعرضت لسيول وغرق بعض القرى التابعة لتلك المدن“، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية.

ونوهت إلى أن ”هطول الأمطار سيستمر بمحافظة مازندران حتى ظهر الخميس المقبل“.

دلخوش به این مقدار نباشید: ایجاد امکانات تفریح نوروزی برای هموطنان????

48 ساعت پس از بارندگی و توفان در شهرهای شمالی، هنوز خبری از امداد دولتی نیست.

تردد اهالی «کیا کلا» مازندران با قایق در کوچه و خیابان????

وضعیت بسیاری شهرها همین است ،آب گرفتگی شدید در سایه مدیریت بحران کلنگی pic.twitter.com/3asVwa0udI — مهدی رفائی (@RefaeiMahdi) March 19, 2019

في سياق متصل، أكد مهدي رازجويان، مساعد محافظ مدينة مازندران، أن ”مياه السيول غمرت قرية حسن آباد بشكل كامل، فيما بدأنا الإجراءات اللازمة لإخلاء القرية“.

وأشار رازجويان إلى أن ”حجم السيول في المحافظة تضاءل نسبیًا بسبب انخفاض وتيرة الأمطار“.

كما غرقت العديد من القرى التابعة لمحافظة غلستان شمال البلاد، وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها ناشطون، قيام عدد من المواطنين باستخدام القوارب للتنقل والهروب من مناطقهم.

كما شهدت إيران حالة من الازدحام مع قرب حلول العام الإيراني الجديد، الذي تبدأ عطلته يوم غد الأربعاء، حيث يقصد ملايين الإيرانيين المحافظات الشمالية.