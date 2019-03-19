رغم تستره على اعتداءات جنسية.. البابا يرفض استقالة الكاردينال الفرنسي

أعلن الكاردينال الفرنسي فيليب بارباران، الذي حُكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ؛ بتهمة التستر على تعديات ارتكبها أحد كهنة أبرشيته، أن البابا فرنسيس قد رفض استقالته.

وقال في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، من مقر الأسقفية في ليون، في جنوب شرق فرنسا: ”صباح الإثنين وضعت مهامي بتصرّف الحبر الأعظم الذي تحدّث عن قرينة البراءة ولم يقبل هذه الاستقالة“.

والكاردينال بارباران البالغ 68 عامًا، هو أبرز رجل دين فرنسي تطاله فضيحة التعديات الجنسية على الأطفال التي هزّت الكنيسة الكاثوليكية.

وقد أُدين قبله أسقفان في فرنسا لوقائع مماثلة في 2001 و2018.

وفي يوم 7 من شهر آذار/مارس الجاري، أدانت محكمة فرنسية في ليون، حيث تمت سيامته كاردينالاً عام 2003، بالتستر على تعديات جنسية من قبل الكاهن برنار برينا، على فتيان من الكشافة قبل العام 1991، وقد أبلغه بها أحد الضحايا عام 2014.

وبعد صدور الحكم، أعلن بارباران أنه سيتوجّه إلى روما لتقديم استقالته.

وكان البابا فرنسيس دافع سابقًا عن الكاردينال بقوله عام 2016، إن استقالته قبل المحاكمة ”خطأ متسرّع“.