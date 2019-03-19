برلمان نيوزيلندا يستهل جلسته بآيات من القرآن الكريم

استهل البرلمان النيوزيلندي جلسته الأولى بعد مجزرة المسجدين، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تضامنًا مع الضحايا وتكريمًا لهم.

وظهر الإمام ”نظام الحق ثانوي“، وهو يتلو آيات من سورة البقرة، داخل قاعة البرلمان النيوزيلندي، قبل أن تلقي رئيسة الوزراء كلمة مؤثرة حول الحادث الذي هز العالم ببشاعته.

وذكر التلفزيون النيوزيلندي، على قناته الإخبارية الأولى، أن البرلمان استهل أول جلسة له منذ الهجوم الإرهابي على مسجدين، في مدينة كرايست تشيرش، بتلاوة عربية لآيات من القرآن.

وأوضح أن تلك الآيات تلاها بالعربية الإمام ”ثانوي“، أعقبها ترجمة للغة الإنجليزية قرأها الإمام طاهر نواز.

ونص الآيات التي تليت: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (154) وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ (155) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمْوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (156) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“.

والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ“كرايست تشيرتش“ النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصًا، أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، حسب سلطات البلاد.

فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفّذ، وهو أسترالي يدعى ”بيرنتون هاريسون تارانت“، ومثُل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وبدم بارد وتجرد من الإنسانية، سجل الإرهابي ”تارانت“، لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث بعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في أعنف يوم شهده تاريخ البلاد الحديث، حسب رئيسة الوزراء.

وعقب الهجوم مباشرة، أظهر مواطنون نيوزيلنديون نماذجَ للتضامن مع المسلمين، من خلال بنائهم نصبًا تذكاريًّا لضحايا الهجوم في الشارع الذي يقع فيه المسجد، ووضعوا الورود على النصب.