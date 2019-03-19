رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين ”سيواجه كل قوة القانون“

المصدر: ا ف ب

وعدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، الثلاثاء، بأن لا تلفظ أبداً اسم مرتكب المجزرة التي استهدفت الجمعة مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، مؤكّدة أنّه ”سيواجه كل قوة القانون“.

وخلال جلسة طارئة عقدها البرلمان وافتتحتها بتحية ”السلام عليكم“ التي نطقتها باللغة العربية، قالت أرديرن إنّ منفّذ المجزرة ”سيواجه كل قوة القانون في نيوزيلندا“.

وأضافت أنّ المتطرّف الHسترالي برينتون تارنت الذي ألقت قوات الأمن النيوزيلندية القبض عليه عقب تنفيذه أسوأ مجزرة في تاريخ بلدها المسالم ”سعى من عمله الإرهابي إلى الحصول على أشياء كثيرة، أحدها الشهرة، ولهذا السبب لن تسمعوني أبداً أذكر اسمه“.

وأضاف ”إنّه إرهابي. إنّه مجرم. إنّه متطرّف. لكنّه، عندما أتكلّم، سيكون بلا اسم!“.

وتارنت، مدرّب اللياقة البدنيّة السابق البالغ من العمر 28 عامًا، جاهر بكونه فاشيًّا من دعاة تفوق العرق الأبيض، وقد مثل السبت أمام محكمة وجّهت إليه تهمة القتل بعدما أطلق النار داخل مسجدين في كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة؛ ما أدّى إلى مقتل 50 شخصًا وجرح 50 آخرين.

وقالت أرديرن التي حضرت إلى البرلمان مرتدية ملابس سوداء ”أناشدكم أن تلفظوا أسماء الذين قضوا وليس اسم الرجل الذي قتلهم“.

وأشارت في ختام كلمتها إلى أن ”يوم الجمعة سيصادف أسبوعًا على الهجوم، وسيتجمع المسلمون لأداء الصلاة في ذلك اليوم. فلنقر بحزنهم“.

وجاءت كلمتها فيما بدأ العشرات من أقارب الضحايا بالوصول من أنحاء العالم للمشاركة في الجنازات التي تؤخرها عمليات التأكد من الهويات وإجراءات الطب الشرعي.

ووعدت أرديرن بإصلاح قانون حيازة الأسلحة الذي سمح للمسلح بشراء الأسلحة التي استخدمها في الهجومين على مسجدين في كرايست تشيرتش، ومنها بندقيتان شبه آليتين.

وبدأ المواطنون النيوزيلنديون بالاستجابة لنداء الحكومة تسليم أسلحتهم. لكن الشرطة قالت، إنها لا تملك بيانات حول عدد الأسلحة التي تم تسليمها منذ الجمعة.

وأصدرت الشرطة بيانًا قالت فيه إنه ”بسبب الإجراءات الأمنية المكثفة والبيئة الحالية، نرجو من المواطنين الاتصال بنا قبل القيام بتسليم سلاح“.

وقالت أرديرن، إن تفاصيل التعديلات المقترحة للقانون حول حيازة الأسلحة سيتم الإعلان عنها بحلول الأسبوع المقبل، لكنها أشارت إلى أن احتمال إعادة شراء الأسلحة ومنع البنادق شبه الآلية مطروحان.

وقالت ”كحكومة، نحن متكاتفون وواضحون جدًّا: الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرتش يوم الجمعة كان أسوأ عمل إرهابي على أراضينا، في الواقع من الأسوأ في العالم في التاريخ الحديث. لقد كشف عن جملة من مكامن الضعف في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا“.