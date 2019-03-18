ترامب يهاجم مذيعي ”فوكس نيوز“

شنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر صفحته الرسمية على ”تويتر”، هجومًا على مذيعي قناة ”فوكس نيوز“، قائلًا إنهم يجب أن يعملوا في شبكة ”سي إن إن“، وهي الشبكة التي دائمًا ما يهزأ منها ويصف أخبارها بالكاذبة.

وتساءل ترامب بسخرية ”هل تم تدريب أرثيل نيفيل وليلاند فيترت، مذيعي عطلة نهاية الأسبوع في فوكس نيوز، من قِبل سي إن إن، على أي حال، هذا هو المكان الذي يجب أن يعملا فيه، إلى جانب المذيع الأقل تقييمًا شيبرد سميث“.

ويفصح ترامب دائمًا عن تفضيله لقناة ”فوكس نيوز“، بينما يهزأ من شبكة ”سي إن إن“ ويصف أخبارها بالزائفة، وخاصة عندما لا ينال إعجابه ما تنقله الشبكة من أخبار عنه أو عن إدارته.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يظهر كل من أرثيل نيفيل وليلاند فيترت، في ”سي إن إن“، في عطلات نهاية الأسبوع، بينما يقدم شيبرد سميث برنامجًا بعد الظهر على قناة ”فوكس نيوز“.

وقد أثار سميث الانتباه في كثير من الأحيان، بسبب ما يوجهه من انتقادات للرئيس الأمريكي وإدارته، كما أنه من غير الواضح السبب وراء شن ترامب هجومه على نيفيل وفيترت، في حين لم تعلق ”فوكس نيوز“ على هجوم ترامب.

وقد تم تكريم المذيع شيبرد سميث، بجائزة “ Leonard Zeidenberg First Amendment “ في الحفل السنوي الـ 29 لمؤسسة “ Radio Television Digital News ”، وقال سميث إنه ”لا يجب التلاعب بالكلام وتزييف الحقائق، لأن ذلك يضر بالمجتمع ومن يثق بنا“.

يشار إلى أن ترامب طالب فوكس نيوز بإعادة المذيعة جانين بيرو، بعد أن تم استبدال برنامجها الأسبوعي ”العدالة مع جانين“، بفيلم وثائقي بعد تصريحاتها التي تشكك في ولاء النائبة إلهان عمر، إذ قالت، إن التزام إلهان بالحجاب يعني أنها تؤيد الشريعة الإسلامية، وأن ذلك يتعارض مع الدستور، في الوقت الذي ظهر فيه بضع مرات في برنامج جانين، بالإضافة إلى برنامج يقدمه شان هانيتي على ”فوكس نيوز“.