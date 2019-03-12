صبي ينقذ محل والده من الإفلاس بتغريدة في تويتر

أنقذ صبي أمريكي محل والده لبيع الكعك المحلى ”الدونات“ الذي تم افتتاحه حديثًا من الإفلاس، بعد أن كتب تغريدة قصيرة على شبكة ”تويتر“ يناشد الزبائن أن يأتوا لمساعدة والده.

وقال الصبي بيلي باي، في تغريدته التي نشرت السبت الماضي، مع صور للكعك: ”والدي حزين جدًا؛ لأنه لا أحد يأتي لمحله لشراء الدونات.“

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، أن ”التغريدة أثارت ردود فعل بسرعة مذهلة، إذ تدفق الزبائن على المطعم في مدينة ميسوري بولاية تكساس، وتم بيع جميع قطع الدونات“.

وفي اليوم التالي، كتب باي تغريدة أخرى قال فيها: ”أريد أن أخبر الجميع بأن والدي باع كل ما لديه من قطع الدونات والكعكات الأخرى… أنتم أناس رائعون وأقدم شكري وامتناني لكل شخص جاء وقدم الدعم لوالدي.“

ووفقًا للصحف الأمريكية، فإن تغريدة باي أثارت رد فعل من شبكة ”تويتر“، نفسها إذ أرسل مديرها في المدينة موظفيه لشراء جميع قطع الدونات من المحل، أمس الإثنين.