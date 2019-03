”تويتر“ تطلق طريقة للإبلاغ عن تغريدات المقالب المزعجة (فيديو)

أعلنت شبكة ”تويتر“ للتغريدات عن تحديث جديد في عملية الإبلاغ عن محتوى التغريدات المزعج، والذي يتمثل في نشر معلومات شخصية عن حياتك، مثل رقم هاتفك أو عنوان منزلك أو موقعك الجغرافي، وذلك بالتأكيد ينتهك خصوصيتك ويعرض حياتك للخطر.

We want to move faster in reviewing reported Tweets that share personal information. Starting today, you'll be able to tell us more about the Tweet you are reporting. pic.twitter.com/quJ2jqlYIt

— Twitter Safety (@TwitterSafety) March 7, 2019