”تويتر“ تطلق طريقة للإبلاغ عن تغريدات المقالب المزعجة (فيديو)

أعلنت شبكة ”تويتر“ للتغريدات عن تحديث جديد في عملية الإبلاغ عن محتوى التغريدات المزعج، والذي يتمثل في نشر معلومات شخصية عن حياتك، مثل رقم هاتفك أو عنوان منزلك أو موقعك الجغرافي، وذلك بالتأكيد ينتهك خصوصيتك ويعرض حياتك للخطر.

We want to move faster in reviewing reported Tweets that share personal information. Starting today, you'll be able to tell us more about the Tweet you are reporting. pic.twitter.com/quJ2jqlYIt — Twitter Safety (@TwitterSafety) March 7, 2019

ويعتمد التحديث الجديد على أنك عندما تضغط على قائمة الإبلاغ عن تغريدة بعينها يظهر لك خيارات بأسباب الإبلاغ، من بينها المحتوى المزعج، ومن الداخل ستجد سببًا خاصًا بنشر معلومات شخصية حساسة، وعندها سيتواصل معك فريق مراجعة البلاغات كي يتم التأكد من طبيعة تلك البيانات التي تم نشرها وتخصك.

ويتعرض مستخدمو تويتر لمثل تلك المواقف كثيرًا سواء من مقالب الأصدقاء المزعجة أو محاولة من المتطفلين لإزعاج بعض المشاهير والشخصيات العامة، عبر نشر أرقام هواتفهم الشخصية وعناوين إقامتهم، وكذلك بيانات حساسة خاصة بهم، مثل أرقامهم القومية المذكورة في مستنداتهم الحكومية.