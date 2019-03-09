”تويتر“ تطلق طريقة للإبلاغ عن تغريدات المقالب المزعجة (فيديو)

”تويتر“ تطلق طريقة للإبلاغ عن تغريدات المقالب المزعجة (فيديو)

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أعلنت شبكة ”تويتر“ للتغريدات عن تحديث جديد في عملية الإبلاغ عن محتوى التغريدات المزعج، والذي يتمثل في نشر معلومات شخصية عن حياتك، مثل رقم هاتفك أو عنوان منزلك أو موقعك الجغرافي، وذلك بالتأكيد ينتهك خصوصيتك ويعرض حياتك للخطر.

ويعتمد التحديث الجديد على أنك عندما تضغط على قائمة الإبلاغ عن تغريدة بعينها يظهر لك خيارات بأسباب الإبلاغ، من بينها المحتوى المزعج، ومن الداخل ستجد سببًا خاصًا بنشر معلومات شخصية حساسة، وعندها سيتواصل معك فريق مراجعة البلاغات كي يتم التأكد من طبيعة تلك البيانات التي تم نشرها وتخصك.

ويتعرض مستخدمو تويتر لمثل تلك المواقف كثيرًا سواء من مقالب الأصدقاء المزعجة أو محاولة من المتطفلين لإزعاج بعض المشاهير والشخصيات العامة، عبر نشر أرقام هواتفهم الشخصية وعناوين إقامتهم، وكذلك بيانات حساسة خاصة بهم، مثل أرقامهم القومية المذكورة في مستنداتهم الحكومية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً