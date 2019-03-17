دراسة: تراجع نسبة الشباب المتدين في تركيا بشكل ملحوظ

تراجعت نسبة الشباب المتدين في تركيا، خلال العشر سنوات الأخيرة، حسب دراسة أجرتها مؤسسة أبحاث تركية.

وقالت الدراسة التي أعدتها مؤسسة ”كوندا“ التركية للأبحاث، إن نسبة الشباب المصنفين ”محافظين متدينين“ في تركيا، تراجعت خلال السنوات العشر الأخيرة من 28 % إلى 15 %، حسب صحيفة ”زمان“ التركية.

وحسب الدراسة، تراجعت نسبة من يواظبون على الصيام من 74 % إلى 58 %، بينما تراجعت نسبة من يواظبون على الصلاة من 27 % إلى 24 %.

وأجرت المؤسسة الدراسة، وفقًا للتغير في نمط معيشة الشباب في الفئة العمرية بين 15 و29 عامًا ونظرتهم للحياة خلال آخر عشر سنوات، تم مقارنة الشباب في الفئة العمرية بين 15 و29 عامًا، والفئة العمرية الكبرى من 15 عامًا والشباب اليوم في الفئة العمرية بين 25 و39 عامًا الذين كانت تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما في عام 2008.

ووفقًا لنتائج الدراسة، ارتفعت معدلات الشباب الأعزب خلال السنوات الـ 10 الأخيرة من 60 % إلى 75 % وتراجع معدلات الشباب المتزوج من 39 % إلى 19 %.

كما تراجعت نسبة الشباب القارئ للصحف من 72 % إلى 22 %.

وبلغت نسبة الشباب غير العاملين 22 % في أوساط الطلاب بعدما كانت تبلغ 41 % خلال عام 2018، وتراجعت هذه النسبة في أوساط ربات المنازل من 25 % إلى 13 %.

وفي عام 2008 بلغت نسبة من يتمتعون بنمط حياة “معاصرة” 34 % في حين ارتفعت هذه النسبة خلال عام 2018 إلى 43 %.

كما تراجعت نسبة الشباب الذي يرى ضرورة إغلاق الأحزاب السياسة إذا ما استدعت الحاجة لذلك، من 54 % إلى 40 %، بالإضافة إلى تراجع نسبة من يؤيدون ضرورة تمكين القيادة العسكرية إذا ما استدعت الحاجة لذلك، من 51 % إلى 22 %.