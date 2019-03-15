منفذ هجوم نيوزيلندا أقام في تركيا وأنقرة تجري تحقيقا حوله

أعلن مسؤول تركي كبير، اليوم الجمعة، عن مفاجأة حين كشف أنّ منفذ الهجوم الإرهابي ضد مسجدين في نيوزيلندا، والذي أدى إلى مقتل 50 شخصًا، قام بزيارة مطولة من قبل لتركيا.

وأضاف المسؤول، بحسب ما نقلت عنه ”رويترز“، أنّ تحركات منفذ الهجوم واتصالاته أثناء وجوده في البلاد تخضع للتحقيق، مشيرًا إلى أنّ ”تركيا تعتقد أن المشتبه به ربما سافر لدول أخرى أيضًا.

وأفادت وسائل إعلام تركية عدة بأن المهاجم أطلق تهديدات ضدّ تركيا في ”بيان“ نشره على مواقع التواصل، وكتب على مخازن أسلحته، كما ظهر في صور نشرها على تويتر، تواريخ الهزائم العسكرية للسلطنة العثمانية.

وفي ”بيانه“، تحدّث خصوصاً عن كاتدرائية آيا صوفيا في اسطنبول، التي حولها العثمانيون مسجدا بعد سيطرتهم على مدينة القسطنطينية عام 1453، وتحولت بعد ذلك متحفا. وقال إنها ”ستتحرر من مآذنها“.

وفي وقت سابق الجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي ”النور“ و“لينوود“، في اعتداء دامٍ خلف 50 قتيلًا.

وأعلنت شرطة نيوزلندا احتجاز 3 رجال وامرأة واحدة، مشتبهين بتورطهم في تنفيذ الهجوم.

وهاتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحاكم العام لنيوزيلندا باتسي ريدي، بخصوص الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجدين بالبلاد وقت صلاة الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على حسابه على ”تويتر“.

وقال ألطون، إن أردوغان أخبر ريدي، في اتصاله الهاتفي، أنه سيرسل إلى نيوزيلندا، وفدا يضم نائبه فؤاد أوقطاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، من أجل تقييم الموقف مع المسؤولين النيوزيلنديين، والعمل على وضع خريطة طريق للتعامل معه.