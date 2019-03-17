أردوغان يوزع الشاي في لقاء جماهيري وأنصاره يتشاجرون عليه (فيديو)

اختصم عدد من أنصار حزب العدالة والتنمية التركي، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، أثناء لقاء جماهيري نظم في مدينة أضنة جنوب تركيا، وذلك من أجل الحصول على أكياس الشاي التي ألقاها أردوغان عليهم.

وبحسب صحيفة ”زمان“ التركية، وزع أردوغان على المستمعين له في لقاء جماهيري أكياسًا من الشاي، وعندما تعاركوا فيما بينهم من أجل الحصول عليها، قال أردوغان:

”لقد حزنت كثيرًا.. هذا لا يليق بكم.. تقدموا إلى الأمام حتى أعطي لكم أيضًا!

ويحاول الرئيس التركي أردوغان دعم حزبه في الانتخابات عبر لقاءات جماهرية في مختلف الولايات التركية.

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات محلية في نهاية الشهر الجاري.