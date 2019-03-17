رئيس الأركان الإيراني يتوجه إلى سوريا للمشاركة بقمة ثلاثية ضد الإرهاب

توجه رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، للمشاركة في قمة ثلاثية ضد الإرهاب.

وقالت وكالة أنباء ”هيئة الإذاعة والتلفزيون“ الإيراني، إن اللواء باقري غادر طهران صباح اليوم متوجهًا إلى دمشق على رأس وفد عسكري رفيع المستوى للمشاركة في القمة الثلاثية لرؤساء أركان القوات المسلحة الإيرانية والعراقية والسورية، لمحاربة الإرهاب.

وأوضحت الوكالة أن هذه القمة الثلاثية تأتي لتعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، والتشاور والتعاون في مكافحة الإرهاب، وخلق التنسيق والتآزر بين البلدان الثلاثة إيران والعراق وسوريا في مواصلة مواجهة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى مراجعة أحدث الاستراتيجيات لتحقيق الاستقرار وتأمين المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية سيزور أيضًا المقاتلين الإيرانيين والمستشارين العسكريين في سوريا خلال رحلته إلى سوريا.

وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2017، زار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، سوريا ومدينة حلب.