بينهم الزمر وعبدالماجد.. حكم نهائي في مصر بإدراج 169 متهمًا على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا نهائيًا بإدراج 169 متهمًا، من بينهم قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

وجاء الحكم النهائي بعد أن رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية للفصل في الطعون)، الطعن المقدم من المتهمين على حكم صادر مسبقًا من محكمة جنايات القاهرة، بإدراجهم في القضية التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

ومن أبرز المدرجين، قيادات بجماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، مثل عاصم عبدالماجد، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي، ومجدي حسين.

ويأتي الحكم بناء على تحريات وتحقيقات من قبل النيابة المختصة، تفيد بنشاط المتهمين من أعضاء الجماعة في قضايا تتعلق بالتحريض على العنف، والمشاركة في أنشطة محظورة قانونَا؛ تهدف للإضرار بالأمن القومي المصري.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، في مايو/أيار الماضي، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 169 متهمًا على قائمة ”الإرهاب“؛ على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، إلا أنه تم الطعن على القرار ثم رفضه من قبل محكمة النقض، ليصبح نهائيًا.