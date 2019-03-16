البشير يتلقى دعوة من بوتين للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية

تسلم الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، دعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية المقرر انعقادها في مدينة سوتشي.

جاء ذلك لدى استقبال البشير نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وأبدى بوغدانوف، في تصريحات إعلامية، أملًا في مشاركة الرئيس البشير بصفة خاصة، للمشاركة في القمة المقررة أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، التي تعتبر الأولى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية.

وأوضح بوغدانوف الذي وصل السودان، الجمعة، في زيارة تستغرق 3 أيام، أن التنسيق بين موسكو والخرطوم وصل مستويات رفيعة، حول القضايا الإفريقية والشرق أوسطية.

وأشار إلى مناقشته خلال اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة المتعلقة بتدريب الكوادر السودانية في روسيا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، زار البشير روسيا، والتقى بوتين، وناقشا قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية وعسكرية، إضافة إلى التعاون بين البلدين.

وتشهد العلاقات السودانية الروسية تطورًا ملحوظًا، خصوصًا على الصعيد الاقتصادي، ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 325 مليون دولار في 2017، مقابل 153 مليون دولار في 2016.