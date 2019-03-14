تجدد الاحتجاجات في السودان المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير

تجددت الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم، وعدة مدن، الخميس، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر حسن البشير، استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين، وتحالفات المعارضة فيما سميت ”بمواكب الحرية والتغيير“.

وخرج متظاهرون في عدد من أحياء الخرطوم، وشوارعها الرئيسية، يطالبون بإسقاط النظام، وفق شهود عيان وتجمع المهنيين وأحزاب معارضة.

وأفاد تجمع المهنيين، أن ”المئات من طلاب الجامعات الخاصة استجابوا لدعوات التظاهر“.

كما تظاهر آلاف طلاب المرحلة الثانوية، في عدد من أحياء الخرطوم ومدينة عطبرة (شمال)، ومدينة الأبيض (غرب)، وفي مخيمات النازحين في دارفور (غرب)، وفق تجمع المهنيين وحزب ”البعث“ المعارض.

وأفاد شهود عيان، أن المئات تظاهروا في ”شارع الستين“، الذي يمر عبر عدد من أحياء شرقي الخرطوم، ما تسبب في تعطل حركة السيارات.

وأفاد تجمع المهنيين، بخروج تظاهرات طلابية من جامعة ”ابن سينا“ الخاصة، وطلاب كليات خاصة، وهي الكلية الأردنية، والفجر، وأكاديمية ”العلوم الهندسية“.

وكتب التجمع، على صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“: انطلق موكب ”الحرية والتغيير“ في ”سوق أم درمان“، وسط المدينة، وعدة أحياء، بأم درمان، غربي العاصمة، وأحياء ”بري“ و“ الصحافة“ بالخرطوم، ومدينة الجنينة، بولاية غرب دارفور (غرب).

وأفاد حزب البعث المعارض، في نشرة إعلامية باندلاع مظاهرات بمخيم أبوشوك، بولاية شمال دارفور، ومدينة الجنينة، تطالب بإسقاط النظام.

وقال: ”كما خرج طلاب المدارس الثانوية في مدينة الأبيض، بولاية شمال كردفان (غرب)، وطلاب المدرسة الصناعية بمدينة عطبرة (شمال)“.

وبدوره، قال حزب المؤتمر السوداني المعارض: ”انطلق موكب أحياء: النزهة، والعشرة، والشجرة بالخرطوم، والسامراب، وشمبات، والدروشاب، بمدينة بحري (شمال)“ في إشارة إلى الاحتجاجات.

ودعا تجمع المهنيين وتحالف المعارضة في وقت سابق إلى التظاهر، الخميس، للمطالبة بتنحي البشير، وإسقاط النظام.

ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.