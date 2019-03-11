البشير يعلق على مبادرة ”جامعة الخرطوم“ لحل الأزمة

رحب الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الإثنين، بمبادرة جامعة الخرطوم المتعلقة بتنظيم ”منبر الحوار والسياسيات“ بشأن الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك لدى لقاء البشير، وفدًا من أساتذة جامعة الخرطوم (أعرق الجامعات السودانية)، برئاسة عبدالملك محمد عبد الرحمن، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال رئيس المبادرة عبدالرحمن، إن منبر الحوار يضطلع بدراسة المستجدات التي تجابه البلاد، ووضع الحلول الناجزة لها.

وأكد عبدالرحمن، استعداد جامعة الخرطوم وضع رؤيتها لاستقرار البلاد سياسيًا واقتصاديًا.

وفي 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، أصدر مدير جامعة الخرطوم، أحمد محمد سليمان، قرارًا بتشكيل لجنة تنظيم أعمال منبر الحوار والسياسات من أساتذة الجامعة.

ويهدف المنبر للانخراط في تقديم أفكار لصالح التأثير على السياسات العامة في البلاد من خلال عمليات بحث علمي، وحوار مع القوى الوطنية بما يساعد على تجاوز ما تمر به السودان من أزمة سياسية، بالتواصل مع كافة أطراف الساحة السياسية لبناء قاعدة توافق وطني.

وفي 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، وقع 541 من أساتذة جامعة الخرطوم، على مبادرة أعلنوا فيها طلبهم تشكيل حكومة انتقالية، ونفذوا وقفات احتجاجية مؤيدة للحراك الشعبي.

ومنذ 19 كانون الأول / ديسمبر الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء، وتطالب بتنحي البشير، أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا وفق آخر إحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 51 قتيلًا.