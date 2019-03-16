إيران تستعيد رفات 115 من قتلاها خلال الحرب مع العراق (صور)

أعادت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، جثامين 115 جنديًا من قواتها تم اكتشافها بعد أكثر من 30 عامًا من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي بدأت عام 1980 واستمرت 8 سنوات.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية إن ”جثامين 115 جنديًا من القوات الإيرانية تمت استعادتها اليوم عبر معبر نهر أروند في مقاطعة خوزستان جنوب غرب إيران“.

وأضافت الوكالة التابعة للحرس الثوري الإيراني أن ”هؤلاء العسكريين قتلوا خلال 5 عمليات عسكرية مختلفة بمنطقتي شلامجة وزبيدات في العراق“.

وقال مسؤول إيراني للوكالة ”سيتم نقل التوابيت إلى أهواز، عاصمة خوزستان، وستظل هناك حتى نهاية عطلة العام الإيراني الجديد (أوائل نيسان/ أبريل)“.

وكانت إيران والعراق قد تبادلتا بين الحين والآخر جثامين عسكريين قتلوا في الحرب الدامية، وفقًا لاتفاق ترعاه اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية استعادة جثامين 150 مقاتلًا إيرانيًا لقوا مصرعهم في الحرب مع العراق.

يذكر أن عدد المفقودين الإيرانيين أثناء الحرب في العراق يقدر بحوالي 30 ألفًا. وبين فترة وأخرى يتبادل البلدان رفات ضحايا قضوا في الحرب، وذلك بإشراف اللجنة العراقية الإيرانية المشتركة، التي اتفق البلدان على تشكيلها بهدف البحث عن رفات ضحايا الحرب.

وقد تم الإفراج، بحسب طهران، عن 59830 جنديًا عراقيًا و39417 جنديًا إيرانيًا منذ عام 1988.