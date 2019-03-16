بعد مجزرة المسجدين.. رئيسة وزراء نيوزيلندا: قوانين حيازة الأسلحة ستتغير‎

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن قوانين حيازة الأسلحة في البلاد سوف تتغير، في أعقاب المجزرة التي راح ضحيتها 50 من المصلين المسلمين في اعتداء إرهابي على مسجدين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها أرديرن قبيل توجهها، اليوم السبت، إلى مدينة كرايست تشيرش، التي وقعت فيها المجزرة.

وأوضحت أرديرن أن المتطرف برينتون تارانت حصل على رخصة اقتناء السلاح في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وأضافت أنه استخدم خلال ارتكابه المجزرة خمسة أسلحة بينها بندقيتان نصف آليتين وبندقيتا صيد.

وتابعت قائلة: ”يمكنني القول الآن إن قوانين الأسلحة سوف تتغير، بينما تجري التحقيقات حول الحادثة التي وقعت جراء منح رخصة حمل السلاح واقتناء الأسلحة“.

ولفتت إلى أنها سوف تجري زيارة تفقدية إلى مسجدي النور ولينوود وإلى المنطقة، مشيرة إلى وجود أربعين مصابًا في المستشفيات، اثنان منها في حالة حرجة.

وتمنح القوانين النيوزيلندي رخصة حيازة السلاح لمن ليس لديهم سوابق جنائية وتجاوز عمرهم 16 عامًا، ولديهم سبب مقبول لاقتناء السلاح.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية هجومًا إرهابيًا بالأسلحة النارية والمتفجرات، استهدف مسجدي النور ولينوود، في اعتداء دامٍ خلف 50 قتيلًا.

فيما أعلنت شرطة البلاد احتجاز 3 رجال وامرأة واحدة، يُشتبه بتورطهم في تنفيذ الهجوم.