منفذ هجوم نيوزيلندا يشير بعلامة عنصرية خلال مثوله للمحاكمة (صورة)

مثل المتهم في الهجومين على مسجدين في نيوزلندا، أسفرا عن مقتل 49 شخصًا، أمس الجمعة، أمام المحكمة العليا لمحاكمته بتهمة واحدة هي القتل.

وظهر الأسترالي برينتون تارانت (28 سنة) بثياب السجن البيضاء وهو يشير بعلامة عنصرية للقوميين البيض وفي يديه القيود، وسط توقعات بأن يواجه المزيد من الاتهامات.

وأصبحت هذه العلامة متداولة في صفوف العنصريين البيض منذ العام في 2017 بزعم أنها ترمز لقوة البيض.

الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) منفذ الهجوم على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، يمثل أمام المحكمة، والتي قررت مثوله أمامها مرة أخرى يوم الخامس من إبريل المقبل#إرم_نيوز #BrentonTarrant #ChristchurchMosqueAttack #Christchurch #NewZealand #NewZealandTerroristAttack pic.twitter.com/lDRMeKIjiT — إرم نيوز (@EremNews) March 16, 2019

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن السلطات احتجزت شخصين آخرين على ذمة القضية، لكن ليس لدى أي منهما سجل جنائي.

وقررت المحكمة استمرار حبس تارانت، دون إعلان رده على التهمة، حتى مثوله أمامها مرة أخرى يوم الخامس من إبريل/ نيسان المقبل.