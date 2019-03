منفذ هجوم نيوزيلندا يشير بعلامة عنصرية خلال مثوله للمحاكمة (صورة)

View this post on Instagram

مثل المتهم في الهجومين على مسجدين في نيوزلندا، أسفرا عن مقتل 49 شخصًا، أمس الجمعة، أمام المحكمة العليا لمحاكمته بتهمة واحدة هي القتل. . وظهر الأسترالي برينتون تارانت (28 سنة) بثياب السجن البيضاء، وسط توقعات بأن يواجه المزيد من الاتهامات. . #إرم_نيوز #نيوزيلندا #حادث_نيوزيلندا_الارهابي #هجوم_نيوزلندا_الارهابي #أخبار #منوعات #لايك #لايكات #تفاعل #عمل_إرهابي #العراق #أذان #إسلام #mosque #news #newzealand #christchurch #brentontarrant #Christchurchmosque #theyareus #HelloBrother #NewZealandTerroristAttack #NewZealandMosqueAttack #BrentonTarrant #ChristchurchMosqueAttack