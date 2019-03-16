منفذ هجوم نيوزيلندا يشير بعلامة عنصرية خلال مثوله للمحاكمة (صورة)

منفذ هجوم نيوزيلندا يشير بعلامة عنصرية خلال مثوله للمحاكمة (صورة)

المصدر: فريق التحرير

مثل المتهم في الهجومين على مسجدين في نيوزلندا، أسفرا عن مقتل 49 شخصًا، أمس الجمعة، أمام المحكمة العليا لمحاكمته بتهمة واحدة هي القتل.

وظهر الأسترالي برينتون تارانت (28 سنة) بثياب السجن البيضاء وهو يشير بعلامة عنصرية للقوميين البيض وفي يديه القيود، وسط توقعات بأن يواجه المزيد من الاتهامات.

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مثل المتهم في الهجومين على مسجدين في نيوزلندا، أسفرا عن مقتل 49 شخصًا، أمس الجمعة، أمام المحكمة العليا لمحاكمته بتهمة واحدة هي القتل. . وظهر الأسترالي برينتون تارانت (28 سنة) بثياب السجن البيضاء، وسط توقعات بأن يواجه المزيد من الاتهامات. . #إرم_نيوز #نيوزيلندا #حادث_نيوزيلندا_الارهابي #هجوم_نيوزلندا_الارهابي #أخبار #منوعات #لايك #لايكات #تفاعل #عمل_إرهابي #العراق #أذان #إسلام #mosque #news #newzealand #christchurch #brentontarrant #Christchurchmosque #theyareus #HelloBrother #NewZealandTerroristAttack #NewZealandMosqueAttack #BrentonTarrant #ChristchurchMosqueAttack

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وأصبحت هذه العلامة متداولة في صفوف العنصريين البيض منذ العام في 2017 بزعم أنها ترمز لقوة البيض.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن السلطات احتجزت شخصين آخرين على ذمة القضية، لكن ليس لدى أي منهما سجل جنائي.

وقررت المحكمة استمرار حبس تارانت، دون إعلان رده على التهمة، حتى مثوله أمامها مرة أخرى يوم الخامس من إبريل/ نيسان المقبل.

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