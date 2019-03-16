ارتفاع عدد الأردنيين ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا إلى ثلاثة

ارتفع عدد الشهداء الأردنيين في الحادث الإرهابي بنيوزيلندا إلى 3 أشخاص، وفق ما أوردته، اليوم السبت، وسائل إعلام محلية نقلًا عن مدير مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة.

وكانت ”الخارجية الأردنية“ قد أعلنت، أمس الجمعة، ”استشهاد“ مواطنين، وإصابة 7 آخرين، لترتفع الحصيلة، اليوم، إلى 3 شهداء، إثر وفاة أحد المصابين السبعة، وتم إبلاغ ذويهم من قبل الوزارة.

وأوفدت الوزارة سفيرًا من المركز إلى نيوزيلندا للتنسيق المباشر مع السلطات النيوزيلندية حول الحادث، وضمان تلقّي المصابين الرعاية الصحية الكاملة، ومتابعة التحقيقات هناك.

وفي المجمل، قالت الشرطة إن 49 قُتلوا إثر الهجوم، بينما يُجرى علاج 42، بينهم طفل في الرابعة من عمره.

ومن هؤلاء الضحايا أيضًا سعودي، وفلسطيني، كما أعلنت سلطات البلدين.