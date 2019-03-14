النواب البريطانيون يرفضون إجراء استفتاء ثان ويؤيدون إرجاء ”بريكست“‎

المصدر: أ ف ب

قرر النواب البريطانيون بغالبية كبيرة اليوم الخميس رفض إجراء استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنهم أيدوا طلب إرجاء الخروج.

ورفض 334 نائبًا هذا التعديل وأيده 85 وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من الاستفتاء الذي أدى إلى بريكست وقبل 15 يومًا من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 آذار/مارس.

من جهة أخرى أيد النواب طلب الحكومة إرجاء موعد بريكست، وكذلك إجراء تصويت جديد على اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي الذي توصلت اليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل.

وينص طلب الحكومة على التأجيل حتى 30 حزيران/يونيو إذا وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت اليه ماي بحلول 20 آذار/مارس، علما بانهم سبق أن رفضوه مرتين.