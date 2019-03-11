لندن تتوصل لاتفاق مع بروكسل على تعديلات ملزمة حول ”بريكست“

المصدر: أ.ف.ب

أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين أنها وافقت على إدخال ”تعديلات ملزمة قانونيا“ على اتفاق بريكست خلال محادثات أجرتها في ستراسبورغ رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي.

وأعلن نائب ماي ديفيد ليدينغتون أمام البرلمان أن ماي ”انتزعت تعديلات ملزمة قانونيا تقوي اتّفاق الانسحاب والإعلان السياسي وتحسّنهما“.

وفي تعليقه على هذا الإعلان قال رئيس المفوضية الأوروبية ”إما الأخذ بهذا الاتفاق وإما عدم الخروج“.

وجاء الإعلان عقب محادثات أجرتها ماي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية مع قادة الاتحاد الأوروبي.

ووفق التعديلات التي حققتها الحكومة، سيتم التغلب على نقطة حصر الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية في عملية المفاوضات من خلال الضغط عليها بورقة ”خطة الأمان“(بند باكستوب/الاتفاق المبدئي على الحدود الأيرلندية).

وقد بدأت ماي محادثات حاسمة مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، لمحاولة إنقاذ اتفاق بريكست عشية تصويت جديد لمجلس العموم البريطاني على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.

والثلاثاء يصوّت البرلمان البريطاني مجددا على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل، وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه وإما المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من 3 أسابيع.