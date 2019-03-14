3.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وألمانيا للاجئين السوريين

المصدر: ا ف ب

أعلنت حكومة ألمانيا، اليوم الخميس، عن مساهمتها بقيمة 1.44 مليار يورو للاجئين السوريين، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة بقيمة ملياري يورو خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر المانحين، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بروكسل.

وقبل ذلك، تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (464 مليون يورو) والنمسا بتسعة ملايين دولار.

وحددت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية لسنة 2019 بنحو 5.5 مليار دولار (4.4 مليار يورو) لمساعدة حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري خارج بلدهم في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، في حين قدرت أنها تحتاج إلى 3.3 مليار دولار (2.9 مليار يورو) للنازحين داخل البلاد.

وسيعلن إجمالي التعهدات في السادسة مساء (17:00 ت غ) في ختام المؤتمر الذي ستشارك في ترؤسه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك.

وقال ممثل الأمم المتحدة: ”طلبنا 9 مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي التعهدات 6 مليارات دولار“.

من جانبها، أكدت مسؤولة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أن المؤتمر لا ينبغي أن يكون لمجرد جمع التبرعات، ”يجب أن تبقى سوريا على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي“.

وحذرت من أن ”الأموال التي وفرها الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار لن يتم صرفها إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة“.

وأكد وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز: ”يجب أن يجلس النظام السوري حول طاولة المفاوضات في جنيف“.

وأضافت بلجيكا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك، شرطًا آخر هو مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا، كما اجتمع ممثلوها لصياغة إعلان سيُرفق بنتائج المؤتمر.