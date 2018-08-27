الاتحاد الأوروبي: سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّ سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة لعودة اللاجئين السوريين، بحسب رويترز.

ويأتي ذلك ردًا على مساعٍ روسية تهدف إلى عودة اللاجئين إلى سوريا، التي تعاني من ويلات الحرب، وإلى إسهام المجتمع الدولي في إعادة البناء.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة في وقت لاحق هذا الأسبوع في النمسا، وفق “رويترز”.

ويتوقع مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن “يتمسك التكتل بموقفه في عدم تقديم أموال لإعادة الإعمار ما دام الرئيس بشار الأسد لا يسمح للمعارضة بالاشتراك في السلطة”.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في وقت سابق هذا الشهر، إنّه “يتعين القيام بكل ما هو ضروري لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”.

بدوره، صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي: “لكن الظروف غير مواتية هناك. روسيا تريد منا أن نساهم في ذلك، لكن سوريا غير آمنة تحت حكم الأسد”.

ويدعم الاتحاد الأوروبي جماعات معارضة سورية في الحرب المتعددة الأطراف، والمستعرة منذ أكثر من سبع سنوات، فيما يرجع أساسًا إلى الخلافات بين القوى الإقليمية والعالمية حول كيفية إخمادها.