للمرة الأولى.. إيران تجري مناورة بالطائرات المسيرة(صور)

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، عن إجراء قوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، مناورة جوية بالطائرات المسيرة في منطقة الخليج العربي، أطلقت عليها ”إلى بيت المقدس 1“.

وذكر تقرير لوكالة أنباء فارس المحلية، أن قوات الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أجرت مناورة بالطائرات المسيرة للمرة الأولى بمشاركة 50 طائرة من دون طيار هجومية من طراز ۱۷۰ RQ، واصفًا إياها بأكبر مناورة لإيران من هذا النوع.

وأضاف، أن عددًا من كبار قادة الحرس الثوري شاركوا في المناورة، كان أبرزهم: نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد قوات الجوفضائية للحرس أمير علي حاجي زاده، وقائد معسكر خاتم الأنبياء غلام علي رشيد.

وأوضح التقرير، أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها قوات الحرس الثوري مناورة هجومية بالطائرات المسيرة على مسافة أكثر من ألف كلم بُعدًا عن الهدف.

ونقلت وكالة فارس عن نائب قائد الحرس الثوري، حسين سلامي قوله: ”إن قوات الحرس قامت بتصنيع طائرات مسيرة متطورة من طراز 170 RQ رغم العقوبات الأمريكية، منوهًا إلى أن الطائرات المستخدمة في المناورة إيرانية الصُنع وتم استخدامها في أغراض هجومية للمرة الأولى.

من جهته كشف قائد قوات الجوفضائية، أمير حاجي زاده أن الحرس استخدم في هذه المناورة بعض الطائرات من طراز مشابه لطراز MQ1 الأمريكي، فضلًا عن الطائرات محلية الصُنع.