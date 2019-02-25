الرئيس العراقي يدعو للتعاون بين دول المتوسط والخليج العربي

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين، إلى تعاون كامل بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، وبناء منظومة مصالح اقتصادية متكاملة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صالح باليوم الختامي للقمة ”العربية الأوروبية“، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال صالح ”حين يتمتع المتوسط والخليج، هذا الجزء الحيوي من العالم، بالأمن والرفاهية، فإن الاستقرار العالمي سيكون مرتكزًا على هذه المنطقة“.

وأكد ”ضرورة خلق منظومة مصالح اقتصادية وقيم ثقافية وسياسية مشتركة“.

كما دعا إلى ”تعاون شامل يكرس المنافع المتبادلة في التنمية والأمن بين الدول المجاورة والمتشاطئة على البحر المتوسط والخليج“.

وتابع: ”لقاؤنا على أرض مصر الكنانة له أكثر من معنى؛ فهذه الأرض التي احتضنت، إلى جانب شقيقتها بلاد الرافدين، أعرق الحضارات الإنسانية، هي أيضًا حلقة الوصل الجغرافي بين قارتي آسيا وإفريقيا، وهي الدولة الفعالة المطلة على البحر المتوسط، والمقابلة لقارة أوروبا“.

وأوضح أن ”هذا الموقع مكّن مصر من لعب دور حضاري حيوي في السابق، وسيجعلها قادرة على تقديم دور كبير في الحاضر والمستقبل (..)“.

ولفت صالح إلى أن ”الجهد الحيوي لمصر وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي يستحق منا التقدير والثناء“.

ومساء الأحد، انطلقت أول قمة عربية أوروبية، بمنتجع شرم الشيخ، وسط حضور أوروبي واسع.