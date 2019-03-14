صحيفة: ترامب سعى لـ“طرد“ إيفانكا وكوشنر من البيت الأبيض

كشف كتاب جديد للصحفية فيكي وارد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراد إقصاء ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر من طاقم البيت الأبيض، نظرًا لما يجلبانه من انتقادات له ولإدارته، وفق ما ذكرته صحيفة ”نيوزلاند هيرالد“.

وأكدت وارد في كتابها الذي ”اتساع الفجوة بينهما لدرجة أنه حاول طردها هي وزوجها جاريد كوشنر من البيت الأبيض“.

وأضافت الكاتبة أن ترامب ”أمر رئيس الأركان السابق جون كيلي بالتخلص من الزوجين لأنهما كانا يثيران الصحافة السلبية“.

وتابعت أن ترامب ”قال لكيلي وهو في قمة غضبه: تخلص من أطفالي وأعدهم إلى نيويورك فهما لا يعرفان قواعد اللعبة“.

وأشارت إلى أن ”الأمور تغيرت حيث استقال كيلي من إدارة ترامب في ديسمبر 2018، واكتسب جاريد وإيفانكا نفوذاً أكثر“.

والآن، يعمل ”جاريد“ على وضع خطة للسلام في الشرق الأوسط بينما تركز ”إيفانكا“ على مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة وقضايا الأسرة العاملة وتطوير القوى العاملة وتشجيع تعليم العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومكافحة الإتجار بالبشر.

وقال ترامب مؤخرًا إن ابنته ”خلقت ملايين فرص العمل“.