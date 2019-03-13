إثيوبيا تعتزم إرسال صندوق الطائرة المنكوبة الأسود خارج البلاد

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، عن نيتها إرسال ”الصندوق الأسود“ الخاص بالطائرة المنكوبة إلى خارج البلاد، لمتابعة التحقيق في الحادثة.

وقال المتحدث باسم الشركة أسرت بيغاشاو، في مقابلة مع ”أسوشييتد برس“، إن ”الشركة لم تقرر بعد الوجهة التي سترسل إليها البيانات والتسجيلات الصوتية المقيدة في الصندوق الأسود للطائرة“، مضيفًا ”أمامنا جملة من الخيارات، لكن ما نستطيع قوله هو إننا غير قادرين على فحص الصندوق هنا في إثيوبيا”.

والأحد الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، تحطم طائرة تابعة لها من طراز ”بوينغ 737 ماكس-8″؛ ما تسبب بمصرع 157 شخصًا كانوا على متنها.

وقالت في بيان، إن ”الطائرة تحطمت قرب بلدة بيشوفتو جنوب شرق العاصمة أديس أبابا، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي“، لافتة إلى أنه ”من المبكر جدًّا التكهن بسبب وقوع الحادث“، مشيرة إلى أنها ”فتحت تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات الحادث“.