إثيوبيا تعلن مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة

أعلنت السلطات في أديس أبابا، اليوم الأحد، أنه لم ينجُ أحد من تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي كانت تقل 149 راكبًا وطاقمًا مؤلفًا من ثمانية أفراد.

ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن مصدر لم تذكر هويته من شركة الطيران قوله: ”لم ينجُ أحد على متن الرحلة التي كانت تقل ركابًا من 33 دولة“.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية سقوط الطائرة بينما كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وقالت الشركة إن ”الرحلة (إي.تي 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترًا إلى الجنوب الشرقي من أديس أبابا، وذلك بعد 6 دقائق من إقلاعها من مطار بوليه الدولي بالعاصمة“.