روحاني يزعج نظام إيران برسائل ينقلها للمرجع السيستاني (فيديو)‎

اضطر الموقع الرسمي للحكومة الايرانية مساء اليوم الثلاثاء إلى حذف مقطع فيديو نشرها عن فحوى الرسائل الثلاثة التي ينقلها الرئيس حسن روحاني خلال اجتماعه بالمرجع الشيعي علي السيستاني في النجف يوم غد الأربعاء في آخر محطة من زيارته للعراق التي بدأت أمس الاثنين.

وجاء في المقطع الفيديو أن الرسالة الأولى التي نقلها روحاني للقادة العراقيين أكدت أن ”روحاني لديه القوة الكافية والعراقيين من أجل مصالح العراق التكتيكية لا يحتاجون إلى التفاوض مع جهات أو شخصيات عسكرية إيرانية غير الحكومة وبإمكانهم التعويل على التفاهم أو الحوار معه كرئيس الحكومة“، في رسالة يطالب فيها إبعاد الحرس الثوري وقادته بينهم اللواء قاسم سليماني عن التدخل في الملف العراقي.

وأضاف موقع الحكومة الإيرانية أن الرسالة الثانية موجهة لقادة في إيران ”بأن روحاني استقبل من قبل أحد المرجعيات العليا والمتنفذة في العراق“، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي الذي لديه خلاف مع السيستاني بشأن ولاية الفقية المطلقة التي لا يؤمن بها السيستاني.

فيما كانت الرسالة الثالثة موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه العرب ”بأن العراق من أجل تحقيق المصالح المقابلة والثنائية ترك أبوابه مفتوحة للدول الأخرى من ضمنها إيران و لا يسمح بأن تستغل أراضيه من طرف ثالث لعمل ضد إيران“.

وشكلت هذه الرسائل موجة من الانتقاد إلى الرئيس حسن روحاني ومكتبه الإعلامي قاد هذه الحملة الاعلامية التيار المتشدد ومكانته الاعلامية ما دفع المكتب الاعلامي الى حذف شريط الفيديو من الموقع وحسابه عبر تويتر.