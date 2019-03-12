لقاء روحاني بعشائر عراقية يفتح باب الانتقاد (صور وفيديو)

التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، عددًا من عشائر محافظة كربلاء غرب العراق، وسط انتقادات واسعة لتلك الخطوة.

ونشر مدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر اجتماع الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعدد من عشائر الفرات الأوسط العراقية، في محافظة كربلاء.

وانتقد النشطاء اللقاء، متسائلين: ما دخل الزيارة الرسمية بلقاء رئيس دولة بعشائر ليس لها أي صفة حكومية أو رسمية؟

وغادر الرئيس الإيراني حسن روحاني، في وقت سابق من، يوم الثلاثاء، العاصمة العراقية بغداد، متوجهًا إلى محافظة كربلاء، غرب البلاد.

ووصل روحاني، صباح أمس الإثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تعد الأولى له منذ تسلّمه منصبه، وعقد عدة اجتماعات مع الرئاسات العراقية الثلاث، وتم توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية بين البلدين.

وفتحت زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، باب التكهنات بشأن سياسة إيرانية جديدة ستعتمدها طهران في العراق، ترتكز على إبعاد الملف العراقي عن الحرس الثوري، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وربطه مباشرة بمراكز القرار الرسمية.