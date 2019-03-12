روسيا تعلن إلغاء اتفاقية الصداقة والتعاون والشراكة مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها أبلغت أوكرانيا رسميًا، إنهاء اتفاقية الصداقة والتعاون والشراكة بين البلدين.

وجاء ذلك في بيان للخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، مضيفةً أن قرار الإلغاء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان المقبل.

وردًا على ذلك، اتهمت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، إيلينا زيركال، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، روسيا بعرقلة جهود المحاكم الدولية لتسوية النزاعات بين البلدين.

وأضافت زيركال قائلة:“أدوات الدبلوماسية الروسية لا تتغير، وآمل أن يكون تاريخ الأول من نيسان بمثابة نقطة اللاعودة“.

يذكر أن البرلمان الأوكراني، أنهى العام الماضي، اتفاقية الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا، حيث كانت الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 31 مايو/ أيار 1997، واحدة من الاتفاقيات الرئيسة للعلاقات الثنائية، وكانت تصف البلدين بأنهما ”شريكان إستراتيجيان“.

ومنذ 2014، تشهد العلاقات بين البلدين الجارين توترًا كبيرًا، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا، إلى أراضيها عبر استفتاء غير قانوني، ودعم مسلحين انفصاليين شرق البلاد.

ونهاية 2018، احتجز خفر السواحل الروسي، ثلاث سفن حربية أوكرانية وطواقمها المؤلفة من 24 عسكريًا، في مضيق كيرتش، بين بحر آزوف والبحر الأسود، بحجة انتهاكها المياه الروسية.