أمريكا وطالبان تختتمان جولة محادثات دون اتفاق سلام

ذكرت مصادر أن مفاوضين من الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية اختتموا، اليوم الثلاثاء، أطول جولاتهم من محادثات السلام بإحراز تقدم، لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن موعد انسحاب القوات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات في وقت لاحق من مارس/ آذار. وكانت الولايات المتحدة قد سعت أيضًا خلال المحادثات التي استمرت 16 يومًا للحصول على تأكيدات بأن طالبان لن تستخدم أفغانستان لشن هجمات.

وقال مصدر مطلع على الاجتماعات: ”انسحاب القوات الأجنبية وضمان عدم استخدام أفغانستان لمهاجمة أي دولة أخرى كانا محور النقاش الوحيد“.

وشارك في المفاوضات، التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، مسؤول المكتب السياسي لطالبان الملا عبد الغني برادار وفريق تفاوضي أمريكي برئاسة المبعوث الخاص زلماي خليل زاد.

وقالت المصادر: من المتوقع أن يعود خليل زاد الآن إلى واشنطن لإطلاع المسؤولين الأمريكيين على نتائج المحادثات.

ويتمركز نحو 14 ألف جندي أمريكي في أفغانستان في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة؛ لتدريب القوات الأفغانية وتقديم المساعدة والنصح لها. وينفذ بعض القوات الأمريكية أيضًا عمليات في مجال مكافحة الإرهاب.