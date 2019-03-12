مسؤول أفغاني يعلن مقتل 20 جنديًا في هجمات لحركة طالبان

قال مسؤول أفغاني في كابول الثلاثاء، إن مقاتلي حركة طالبان كثفوا الضغوط على القوات الأفغانية في إقليم بادغيس بغرب البلاد، وقتلوا 20 جنديًّا وأسروا 20 آخرين، حيث يواصل المتشددون تقدمهم رغم محادثاتهم مع مسؤولين أمريكيين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع في كابول قيس منجل، أن ”عددًا كبيرًا من مقاتلي طالبان نفذوا هجمات على عدة مواقع للجيش في منطقة بالا مورغاب بالإقليم منذ مساء يوم السبت“، مبينًا أن ”القتال لا يزال مستمرًا، وأن طالبان استولت على 4 مواقع، في حين تم إرسال تعزيزات من القوات الحكومية بدعم جوي لمنع المقاتلين من السيطرة على المنطقة بأسرها“.

من ناحيته، قال عبد العزيز بيج العضو في مجلس إقليم بادغيس إن ”20 جنديًّا قتلوا وأصيب 10 بينما أسرت الحركة المتشددة 20“.

بدورها، أعلنت طالبان على لسان المتحدث باسمها، قاري يوسف أحمدي، مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت في إقليم بادغيس الواقع على الحدود مع تركمانستان، قائلًا إن ”20 جنديًّا سقطوا قتلى بينما تم أسر 28 آخرين والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة“.

وعلى الرغم من تصاعد القتال في أنحاء متفرقة من أفغانستان، يشارك زعماء من طالبان ومسؤولون أمريكيون في أطول جلسة محادثات سلام بين الطرفين بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عامًا.