حزب إسرائيلي متشدد يكتسب شعبية جارفة قبيل الانتخابات بسبب ”الماريغوانا“‎

اكتسب حزب ”زيهوت“ الذي يتزعمه عضو الكنيست السابق المتشدد موشيه فيغلين، شعبية جارفة قبل شهر من إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ بأن تلك الشعبية جاءت نتيجة إقبال شعبي كبير من متعاطي المخدرات نحو الحزب، الذي وعد بشرعنة مخدر ”الماريغوانا“ حال فوزه وجعلها أساس أجندة الانتخابية.

وحسب الصحيفة، كان حزب ”زيهوت“ خارج التوقعات التي أفرزتها استطلاعات الرأي بشأن الأحزاب المتصارعة في الانتخابات وعددها 46 حزبًا، لكن الضجة التي تلقاها الحزب في الآونة الأخيرة، والتي نتجت جزئيًّا من خلال الدعاية لتشريع الماريغوانا، أجبرت كلًّا من المستطلعين والنقاد على الانتباه.

وتقول الصحيفة: ”مع تواجد العديد من الأحزاب الحالية حول العتبة الخطرة التي ارتفعت لتصبح بنسبة 3.25%، بدأ زيهوت بالخروج من الضباب الانتخابي كمنافس لديه فرصة حقيقية للحصول على مقاعد في الكنيست“.

زعيم الحزب فيغلين قال إن ”الشرعية الكاملة للماريغوانا ستكون شرطه للدخول في أي ائتلاف، إما برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإما منافسه الرئيس بيني غانتس“.

وأَضاف: ”أنا لست في جيب أحد. سوف أذهب أينما يمكننا الحصول على التأثير الأكبر. إننا نراقب وزارتي المالية والتعليم، حيث سنتمكن من تنفيذ برنامجنا“.