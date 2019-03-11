إيران تصدر حكمًا بحق مجند سابق في الجيش الأمريكي

أصدر القضاء الإيراني، اليوم الاثنين، حكمًا بحق ”مايكل وايت“، المجند السابق في سلاح البحرية الأمريكي، الذي تم اعتقاله في تموز/ يوليو الماضي، بمدينة مشهد شمال البلاد أثناء زيارته لصديقته.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن المدعي العام في مدينة مشهد، ”غلام علي صادقي“، قوله إنه ”تم إصدار الحكم ضد العسكري الأمريكي مايكل وايت بسبب تهمة أمنية“، مضيفًا أن ”الحكم صدر بحق المعتقل الأمريكي، لكني لا أعرف التفاصيل“.

وردًا على سؤال عما إذا كانت القضية خاصة، قال: ”نعم، هناك شكاوى من الادعاء العام وشكوى من جهات خاصة، كما توجد تهم أمنية بحق المعتقل الأمريكي مايكل وايت“.

وبدأ ”مايكل وايت“، يوم السبت، بالإضافة إلى معتقلين اثنين أحدهما كويتي والثاني بحريني، إضرابًا عن الطعام في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد شمال شرق البلاد.

وقالت قناة ”در“ الإيرانية المعارضة، الأحد، إن ”ثلاثة سجناء أجانب معتقلين في سجن وكيل آباد في مشهد، بما في ذلك الأمريكي مايك وايت، بدأوا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على افتقارهم لوضعهم القانوني“.

وكانت ”جوان وايت“، والدة المجند الأمريكي، قالت الأسبوع الماضي، إن ”ابنها المعتقل تعرض للضرب بعد القبض عليه“، مضيفة أنه ”لم يكن لديه مال لتوظيف محامٍ، وما يزال لا يعرف ما هي التهم الموجهة إليه“.

ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، الاثنين الماضي، عن جوان وايت، قولها إن ”ابنها – وهو مريض سابق بالسرطان – قد أُخذ إلى المحكمة مرتين على الأقل، وإن صحته كانت تتدهور“.

وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن وايت (47 عامًا)، من مدينة إمبيريال بيتش التابعة لولاية كاليفورنيا، خدم في البحرية الأمريكية لمدة 13 عامًا، وهو أول أمريكي يسجن في إيران منذ تولى الرئيس ترامب منصبه عام 2017، وهو واحد من أربعة أمريكيين على الأقل يُعرف أنهم محتجزون في إيران.