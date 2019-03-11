ماليزيا تفرج عن إندونيسية متهمة بقتل أخ زعيم كوريا الشمالية

المصدر: ا ف ب

أطلقت محكمة في ماليزيا، اليوم الاثنين، سراح إندونيسية متهمة باغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد أن سحب الادعاء تهمة القتل الموجهة لها.

واتهمت كل من ”ستي عائشة“ والفيتنامية ”دوان ثي هونغ“ بقتل كيم ”جونغ نام“ برش غاز الأعصاب ”في.إكس“ على وجهه في مطار كوالالمبور في شباط/فبراير2017، بطريقة أثارت صدمة في العالم.

وأعلن القاضي ”عزمين عريفين“ أمام المحكمة العليا، ”الإفراج عن ستي عائشة“ لدى موافقته على طلب الادعاء إسقاط تهمة القتل، لكن الأمر بإخلاء سبيلها لا يعني تبرئتها.

ولم يقدم المدعي محمد اسكندر أحمد في طلب سحب التهمة أي سبب لتلك الخطوة، وقال إنه بإمكان عائشة مغادرة البلاد.

وقال السفير الإندونيسي لدى ماليزيا رسدي كيرانا للصحافيين: ”نحن مسرورون لقرار المحكمة، سنحاول إعادة ستي جوًا إلى إندونيسيا اليوم أو في أقرب فرصة“.

وكان القرار مفاجئًا إذ كان من المقرر أن تستمع المحكمة الاثنين للمتهمة الثانية هوانغ، التي حضرت إلى المحكمة إلى جانب عائشة.