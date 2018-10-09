ترامب: أربعة أماكن مرشحة لاستضافة القمة الثانية مع كيم جونغ أون

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنّ الاستعدادات لعقد قمة ثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قطعت شوطًا، وأن البحث عن مكان إجراء اللقاء انحصر الآن بـ”3 أو 4″ مواقع.

وقال ترامب الذي عقد قمة أولى تاريخية مع كيم في حزيران/يونيو، في سنغافورة إنّ القمة الثانية التي لم يحدّد موعدها بعد “ستنعقد في وقت غير بعيد، وعلى الأرجح لن تُعقد في سنغافورة.

وأضاف أنّه “في نهاية المطاف” من الممكن أن تُعقد قمة بينه وبين “كيم” على الأراضي الأمريكية، أو في كوريا الشمالية.

وكانت سيول أعلنت، الأحد، أنّ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية توافقتا على عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم “في أقرب وقت”، وذلك بعد مباحثات “مثمرة” بين وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والزعيم الكوري الشمالي.

وعقد بومبيو صباح الأحد، مباحثات استمرت ساعتين مع “كيم” في بيونغ يانغ أعقبها غداء.

وكانت تلك الزيارة الرابعة لبومبيو إلى كوريا الشمالية، في وقت بدأت تظهر فيه ملامح اتفاق تاريخي محتمل بين البلدين.