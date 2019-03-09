قاضٍ أمريكي قد يلزم إدارة ترامب بلم شمل عائلات على حدود المكسيك‎

وسع قاضٍ بمحكمة اتحادية في كاليفورنيا عدد العائلات المهاجرة التي قد تضطر الحكومة إلى لم شملها بعدما تم الفصل بين أفرادها، في ضربة لإستراتيجية الإدارة الأمريكية بشأن الحدود مع المكسيك.

وأصدر القاضي دانا سابراو قرارًا تمهيديًا أمس الجمعة، سيوسع بالآلاف على الأرجح عدد المهاجرين المدرجين في دعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي.

وكان سابراو قد أمر إدارة الرئيس دونالد ترامب في العام الماضي بلم شمل أكثر من 2800 طفل مهاجر بعد فصلهم عن آبائهم على الحدود الأمريكية-المكسيكية، وفقًا للسياسة المتشددة للإدارة في هذا الشأن.

لكن القاضي سيسمح لأسر أخرى بالانضمام للدعوى بعد تقرير نشرته وزارة الصحة والمفتش العام للخدمات الإنسانية، حدد آلاف العائلات الأخرى المحتملة التي جرى الفصل بين أفرادها في وقت سابق يعود إلى أول يوليو تموز 2017.

ولم يبدأ سريان السياسة ”المشددة“ للإدارة الأمريكية بشأن الهجرة حتى مايو أيار 2018.

وقال سابراو في قراره: ”تقاس درجة تحضر المجتمع المدني بكيفية معاملته لأفراده ولأولئك الموجودين في نطاق حدوده“، ولم ترد وزارة العدل حتى الآن على طلبات للتعليق.