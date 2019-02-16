الممثل المكسيكي بطل فيلم ”روما“ يكسر حصار ترامب و يحضر حفل الأوسكار‎‎

حصل الممثل المكسيكي ”خورخي انطونيو خيريرو“ أخيرًا، على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة بعد أسابيع من الرفض، مما سيمكنه من تحقيق حلمه بحضور حفل الأوسكار رقم 91 ليلة 24 فبراير/ شباط الجاري، حيث يعد فيلم ”روما“ الذي قام ببطولته، من أبرز المرشحين للفوز.

وأعلن خورخي الخبر السعيد على حسابه في انستغرام، حيث كتب:“يسعدني أن أخبركم أنه بعد كل الإجراءات الإدارية، أحمل تأشيرتي الأمريكية بين يدي“.

وتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في حل أزمته: السفير الأمريكي بمكسيكو، والقنصل العام للمكسيك بلوس انجلوس، وشركة نيتفليكس المنتجة للفيلم.

وكان الممثل الشاب (26 عامًا) قد شرح أسباب منعه من دخول الولايات المتحدة للمجلة المكسيكية Quién، قائلًا ”في المرة الأولى قدمت لهم رسالة رسمية من إحدى منتجات الفيلم ولم يقرؤوها حتى، وفي المرة الثانية شككوا في كوني ممثلا واتهموني بالذهاب إلى أمريكا بحثا عن عمل، وأيضًا المحاولة الثالثة باءت بالفشل“.

ولم يتمكن ”خورخي انطونيو خيريرو“ الذي لعب دور ”فيرمان“، من حضور كل التظاهرات الفنية التي احتفت بالفيلم في الولايات المتحدة بسبب التأشيرة، مثل ”غولدن غلوب“، حيث حصل الفيلم على جائزتي أفضل فيلم أجنبي، وأفضل إخراج للمخرج المكسيكي الفونسو كوارون.

فيلم ”روما“ الحاصل على عدة جوائز محلية وعالمية، أبرزها جائزة النقاد الأمريكيين و“الأسد الذهبي“ في البندقية، و المرشح لـ10 جوائز اوسكار، كان له دور كبير في السماح بدخول الممثل المكسيكي للولايات المتحدة.