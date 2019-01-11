أمريكا: إيران تتحمل حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة

قال ممثل الولايات المتحدة الخاص فيما يتعلق بالملف الإيراني، برايان هوك، الجمعة، إنه لم يتم إلغاء قيود السفر بالنسبة للإيرانيين الذين يريدون التوجه إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن النظام الإيراني يتحمل مسؤولية ذلك بسبب دعمه للإرهاب.

وأضاف هوك، في مقطع فيديو نشره على الحساب الرسمي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية باللغة الفارسية على “تويتر”، في معرض رده على سؤال لمواطن إيراني حول سبب عدم رفع واشنطن قيود السفر بالنسبة للإيرانيين، أن “عدم إلغاء قيود السفر بالنسبة للإيرانيين تتحمله الحكومة الإيرانية، وإن رفع هذه القيود مشروط بتغيير نهج الجمهورية الإسلامية”.

وأوضح هوك أن هذا القيد هو أيضًا “مثال على سياسات النظام الإيراني التي تسببت في معاناة الشعب الإيراني”، معتبرًا أن “أولوية الحكومة الأمريكية في أي حال هو حماية أمن مواطنيها”.

وقال: “لسوء الحظ، فإن النظام الإيراني، الذي يعتبر أكبر مؤيد للإرهاب في العالم، يجعل من الصعب فحص تاريخ مواطنيه للسفر إلى الولايات المتحدة”، مضيفًا أن “فرض حكومة دونالد ترامب قيودًا على إصدار التأشيرات للمواطنين في تلك الدول التي ترفض تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة ومشاركتها مع الإرهابيين المشتبه بهم”.

وفي أواخر سبتمبر/أيلول 2017، اتخذت واشنطن إجراءات جديدة بشأن ثماني دول قيدت دخول رعاياها إلى البلاد، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية الرامية إلى منع تسلل الإرهابيين إلى الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منعت دخول مواطني كوريا الشمالية إليها في إطار حظر سفر جديد يفرض قيودًا أيضًا على إيران وتشاد وليبيا وسوريا وفنزويلا واليمن والصومال.