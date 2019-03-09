روسيا: دبلوماسي أمريكي حاول نقل ”قذيفة هاون“ عبر مطار بموسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن دبلوماسيًا أمريكيًا حاول نقل ”قذيفة هاون“ إلى بلاده عبر مطار في موسكو، واصفة ذلك بـ“العمل الاستفزازي“.

وأوضح بيان للوزارة، نقلته قناة ”روسيا اليوم“ الرسمية، أن موظفي الأمن في مطار ”شيريميتيفو“ الدولي ”رصدوا القذيفة في حقائب دبلوماسي بسفارة واشنطن لدى موسكو“، دون الإشارة إلى اسمه.

وأضاف البيان أن إدارة المطار ”استدعت خبراء متفجرات، وأكدوا أن القذيفة مزودة بصاعق، لكنها مفرغة من المواد المتفجرة“.

وتابع البيان أن الدبلوماسي الأمريكي ”انتهت مهمته في السفارة، وكان مسافرًا إلى نيويورك، وقال لدى توقيفه إنه اشترى القذيفة لضمها إلى مقتنياته الشخصية“.

ورفضت الوزارة تلك الذريعة، متهمة واشنطن بمحاولة اختبار نظام الأمن في البلاد عبر عمليات ”استفزازية“، تستهدف قطاعات مختلفة.

ولفت البيان إلى أن القذيفة تمّت مصادرتها، قبل السماح للدبلوماسي بالمغادرة إلى نيويورك دون عراقيل، مع إبلاغ السفارة بالأمر، ومطالبتها بتوضيحات.