مسؤول إيراني: فراق موسكو عن طهران سيكون لحظة وقوع صراع بين إيران وإسرائيل

قال كبير مساعدي نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، الأربعاء، إن الفراق بين طهران وموسكو سيكون في حال اندلاع صراع بين إيران وإسرائيل، مضيفًا أن روسيا لم تكن في يوم من الأيام إلى جانب إيران في الصراع مع إسرائيل.

وأوضح أنصاري، في حوار مع صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، أن ”روسيا لم تكن يومًا في الموضوع الإسرائيلي إلى جانب إيران، وإذا تحولت القضية في سوريا إلى نزاع مع إسرائيل، فسيؤدي ذلك إلى فراق بين إيران وروسيا، لأن موسكو تقف مع إسرائيل“.

وأشار إلى أن ”روسيا وفرت أمن إسرائيل دائمًا“، لافتاً إلى ”سعي إيران للحيلوية دون أن تصبح روسيا لاعبًا في برنامج إسرائيل“.

كما نفى المسؤول الإيراني تبادل رسائل بين إيران وإسرائيل عبر سلطنة عمان، مجددًا موقف إيران الرسمي الرافض للاعتراف بإسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأحد الماضي أنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هدف مشترك، وهو إخراج القوات الأجنبية التي وصلت إلى سوريا بعد اندلاع الحرب الأهلية، ومن بينها القوات الإيرانية.

وقال نتنياهو: ”التقيت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وتمحورت المحادثات بيننا حول الملف الإيراني.. أوضحت بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريًا في سوريا، وأوضحت أننا سنواصل العمل ضدها عسكريًا“.