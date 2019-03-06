الرئيس الإيراني يستبعد إمكانية إجراء مفاوضات مع أمريكا

استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إمكانية إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال، في خطاب بمدينة ”لاهيجان“ التابعة لمحافظة ”جيلان“ شمال إيران: ”إن أمريكا تريد إعادتنا إلى ما قبل 40 عامًا (قبل الثورة) والقبول بالتفاوض، وهذا لن يكون“.

وأضاف أن ”ايران ليست في مزاج للتفاوض“، مشيرًا إلى أن ”الولايات المتحدة تريد تغيير النظام، لكن قيادة إيران موحدة ومدعومة من الشعب ولن تقبل بالضغوط“.

وجدد الرئيس الإيراني تأكيده على أن طهران في حرب اقتصادية ونفسية مع الولايات المتحدة وحلفائها، مبينًا أن ”الأمور لن تتغير على الأرجح في أي وقت قريب، وستظل هناك عقوبات مستمرة مطبقة على إيران“.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت من الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الكبرى مع إيران، وهي الخطوة التي تبعتها عودة العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.