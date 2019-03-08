إيران وفرنسا تتبادلان السفراء بعد خلافات دبلوماسية‎

أفادت تقارير رسمية أن إيران وفرنسا ستتبادلان السفراء بعد أن علقت باريس تعيين مبعوث لها لدى طهران العام الماضي على خلفية اتهامات بأن المخابرات الإيرانية خططت لهجوم على تجمع للمعارضة في باريس.

وقال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، إن إيران عينت بهرام قاسمي المتحدث باسم الوزارة والمبعوث السابق لدى إسبانيا ودول أخرى سفيرًا جديدًا لدى باريس.

وانضمت فرنسا إلى بريطانيا وألمانيا في إقامة قناة تجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي تستهدف تخفيف وطأة العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران بعد انسحاب واشنطن من اتفاق إيران النووي الموقع عام 2015.

وقالت الجريدة الرسمية الفرنسية إن فيليب تيبو السفير السابق لدى كوريا الجنوبية عُين سفيرًا في إيران.

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال الشهر الماضي إن البلدين يقتربان من تبادل السفراء بعد خلاف دبلوماسي تسبب في تأخير هذه الخطوة.