إيران تتجه لتعيين امرأة بمنصب المتحدث باسم الخارجية

قالت مصادر دبلوماسية إيرانية اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حسم أمره في تعيين ”افسانه نادي پور“ متحدثة باسم الخارجية خلفًا للمتحدث السابق بهرام قاسمي، الذي عُيّن الأسبوع الماضي سفيرًا لطهران في فرنسا.

ونقل موقع ”خبر“ المقرب من الحكومة الإيرانية عن مصادر دبلوماسية، أن ”ظريف قرر تعيين مساعدته لشؤون حقوق المواطنين بمنصب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلفًا للمتحدث السابق بهرام قاسمي“، مشيرة إلى أن قرار التعيين سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وعملت ”إفسانه نادري بور“ في سفارتي إيران في اليابان ووارسو، وكانت عضوًا في الفريق الإيراني المنتدب إلى منظمة مكافحة الأسلحة الكيميائية، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة طهران في عام 1995، وهي من أهالي مدينة اصفهان وسط إيران وتبلغ من العمر 51 عامًا ولديها ابنتان.

وهذه المرة الثانية التي تُعيّن فيها إيران متحدثة باسم خارجيتها، بعد مرضية أفخم التي جرى تعيينها لاحقًا سفيرة لإيران في ماليزيا.

وشهدت الأشهر الماضية تعيين سفيرتين لإيران هن، بروين فرشتشي في فنلندا، وحُميرة ريغي في بروناي، والأخيرة كانت محافظة إقليم سيستان وبالوشستان ومن المسلمين السنة الإيرانيين.