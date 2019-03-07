جنرال أمريكي: انتهاء المعركة ضد داعش ”لا يزال بعيدًا“

أكد الجنرال الأمريكي جوزف فوتيل، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن انتهاء المعركة ضد داعش ”لا يزال بعيدًا“، وأن المتشددين لا يزالون ”غير تائبين“ ومستعدين للعودة إلى القتال رغم القضاء على قاعدتهم في سوريا.

وقال فوتيل أمام الكونغرس، إن ”تدمير قاعدة الخلافة هو إنجاز عسكري ضخم، ولكن انتهاء القتال ضد داعش والتطرف العنيف لا يزال بعيدًا، ومهمتنا لا تزال كما هي“.

ولفت إلى أن المتشددين الخارجين من آخر معقل لتنظيم داعش في شمال شرق سوريا، الباغوز، ”لا يزالون متطرفين وغير تائبين أو منكسرين“.