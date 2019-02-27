روسيا وسوريا تصدران بيانًا مشتركًا يدعو القوات الأمريكية للرحيل‎

أصدرت روسيا وسوريا بيانًا مشتركًا الأربعاء، يدعو القوات الأمريكية إلى الرحيل والسماح للقوات الروسية والسورية، بإجلاء لاجئين داخل مخيم في جنوب شرق سوريا.

وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الروسية، أن ”القوات الروسية والسورية، جهزتا حافلات لنقل اللاجئين في المخيم بمنطقة الركبان، وستضمن لهم العبور الآمن حتى يتسنى لهم بدء حياة جديدة“.

وقالت القوات، ”ندعو الولايات المتحدة، التي توجد وحدات عسكرية لها على الأراضي السورية بصفة غير مشروعة، إلى الرحيل عن البلاد“.

وكانت الولايات المتحدة قالت هذا الشهر، إنها ستبقي على نحو 400 جندي أمريكي في منطقتين سوريتين، مما يمثل تراجعًا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ربما يمهد الطريق أمام بقاء قوات لحلفاء واشنطن في سوريا“.