حركة فتح: ترامب ونتنياهو قررا تجويع أطفال فلسطين

هاجمت حركة فتح الفلسطينية، اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو؛ على خلفية الإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين التي تم تطبيقها مؤخرًا.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لفتح، الذي قال، ”إن ترامب ونتنياهو قررا تجويع الأطفال في فلسطين، وضرب حصار اقتصادي شامل؛ بهدف كسر الإرادة السياسية وانتزاع تنازلات متعلقة بحقوق شعبنا الفلسطيني.

وشدد القواسمي في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، على أن ”حقوق شعبنا وعلى رأسها القدس وقضية اللاجئين، غير خاضعة في قاموس الحركة للمساومة أو التنازل، ومستعدون للصمود والصبر والتعبير بكل قوة عن موقف الرجال الحاملين لأمانة القدس والأرض والشهداء الأكرم منا جميعًا والأسرى الأبطال“.

وأضاف القواسمي، أن ”شعبنا أصيل وعظيم، وقد قدم مئات الآلاف من أبنائه وخيرة قيادته من أجل الحرية والاستقلال والدولة الناجزة وعاصمتها القدس، ولا يرضى بأن يقايض الحقوق بالدولار مهما عظمت الضغوطات على كافة المستويات، وأن الرئيس محمود عباس وفتح من خلفه والأغلبية الساحقة من شعبنا العظيم الوطنيين، جاهزون للتصدي والدفاع عن حقوق شعبنا مهما كلف ذلك من ثمن“.

وختم القواسمي بالتأكيد على أن ”ترامب ونتنياهو مسؤولان بشكل مباشر عن تجويع أطفال فلسطين، وعن نقص الدواء في المستشفيات بعد قراراتهم المتتالية من ترامب بقطع كافة المساعدات عن شعبنا وعن وكالة الغوث، ونتنياهو بعد قراره بسرقة مئة وخمسين مليون دولار من أموال وقوت شعبنا“.